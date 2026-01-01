FINAL FANTASY XIV Online débarquera le 4 août sur Nintendo Switch 2, et c’est du très (très) lourd !

C’est un petit événement pour les amoureux de Meuporg MMORPG, Square Enix a enfin dévoilé la date de sortie de FINAL FANTASY XIV Online sur l’eShop de la Nintendo Switch 2. Les aventuriers en herbe pourront ainsi découvrir cette aventure online à partir du 4 août dans 3 éditions :

Starter Edition - 14,99€

- 14,99€ Complete Edition - 54,99€ (Offre à 38,49€ jusqu'au 12 août)

- 54,99€ (Offre à 38,49€ jusqu'au 12 août) Complete Collector’s Edition - 109,99€ (Offre à 76,99€ jusqu'au 12 août)

Comme pour les autres plateformes, un essai gratuit sera également proposé aux joueurs, de quoi vous permettre de couvrir une bonne partie du jeu, avec quelques restrictions tout de même (échanges, marché, plafond de gils etc.) Si vous jouez déjà à FFXIV sur PC, PlayStation ou Xbox, vous devrez tout de même acheter une licence Switch 2. Square Enix propose toutefois un abonnement Switch 2 à tarif réduit (50 %) pour les joueurs disposant déjà d'un abonnement actif sur une autre plateforme. Enfin MMO oblige, n’oubliez pas que si vous décidez de passer sur une version payante, un abonnement mensuel sera requis, et vous coûtera entre 10,99€ et 12,99€ en fonction de la formule choisie.

Point important, l'utilisation de l'essai gratuit ne nécessite pas d'abonnement mensuel. Mais à noter que si vous optez pour une des 3 options payantes, il ne sera plus possible de revenir en arrière et d'utiliser l'essai gratuit sans abonnement mensuel.

Vient enfin un dernier point important, le poids du jeu. Préparez-vous à faire BEAUCOUP de place sur votre console. FINAL FANTASY XIV Online est un poids lourd de la ludothèque de la console de Nintendo avec 117 Go. Si vous n’avez pas encore investi dans une Cadre Micro SD Express, c’est le moment où jamais.

Source : Nintendo