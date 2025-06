FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles - Un classique du Tactical-RPG revient sur consoles Nintendo Switch

Présenté lors du dernier State of Play, FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles va être l'occasion pour les fans de Tactical-RPG de (re)découvrir un classique du genre sur consoles modernes. Derrière ce nom se cache en réalité une version remaniée du premier Final Fantasy Tactics, avec une amélioration graphique, mais surtout une traduction française officielle pour la toute première fois. Attendu pour le 30 septembre sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Concernant la distribution physique du jeu, au Japon, la version Nintendo Switch 2 ne sera qu'une boîte avec un code de téléchargement (pas de cartouche donc). Par contre la Nintendo Switch 1 aura bien une cartouche complète, et la mise à jour pour passer à la Nintendo Switch 2 Edition sera gratuite. Il ne reste plus qu'à voir si pour l'Europe le mode de distribution sera similaire.

Ce récit d’ambition, de trahison et d’honneur prend vie au gré d’un scénario mis à jour et enrichi, agrémenté d’un doublage intégral (japonais/anglais) et de graphismes améliorés, pour un plus haut niveau d’immersion et une meilleure jouabilité. De plus, la version optimale propose plusieurs autres améliorations pratiques, dont une interface revue, plusieurs niveaux de difficulté, une fonctionnalité de sauvegarde auto et plus encore, afin de rendre le jeu plus accessible aux nouveaux venus. Le jeu offre des combats stratégiques au tour par tour et une évolution des personnages très élaborée, au fil d’une histoire riche en rebondissements et de combats palpitants. Reconnu comme l’un des plus beaux récits du jeu video, cet opus autonome invite les joueurs à Ivalice, un monde médiéval plongé dans la tourmente d’un conflit politique. Les joueurs découvriront le destin du jeune Ramza Béoulve, et son rôle inattendu sur la scène de l’Histoire.