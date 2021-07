La licence Final Fantasy Pixel Remaster bientôt sur Nintendo Switch si les fans se font entendre

Si vous suivez l'actualité de Square Enix, vous n'êtes pas sans savoir qu'une "nouvelle" série de jeux vidéo va voir le jour sur Steam, smartphones et tablettes. Intitulée Final Fantasy Pixel Remaster, cette série va nous permettre de (re)découvrir les six premiers opus de la saga Final Fantasy en version remasterisée. Les épisodes I, II et III seront d'ailleurs disponibles à la vente à partir du 28 juillet prochain sur Steam, et le 29 juillet sur smartphones et tablettes.

Si les consoles sont pour l'instant mises de côtés, cela devrait peut-être rapidement changer. Square Enix s'est en effet adonné à une session de question/réponse sur leur site officiel japonais. Outre des précisions quant aux changements effectués dans ces nouvelles versions, il y est également abordé le choix des plateformes. Square Enix a ainsi indiqué que si il y avait beaucoup de demandes, la société ferait le nécessaire pour développer le nombre de plateformes possibles pour jouer à ces titres.

Q - Pourquoi avoir choisi Steam® et le support smartphone ? R - Actuellement, les version smartphone et Steam® sont distribués du "I" au "VI", mais il y a des œuvres qui sont sur le marché depuis plus de 10 ans, et la maintenance est difficile. L'évolution des smartphones est incroyable. Alors, dans un premier temps, nous avons voulu remasteriser sur smartphone et Steam® pour que tout le monde puisse jouer. S'il y a beaucoup de demandes, nous ferons de notre mieux pour pouvoir porter les titres sur des plateformes plus variées !

Retrouvez l'ensemble des questions / réponses juste-ici.