Fin d’une époque : Sony enterre les jeux PlayStation en version physique

Voici une info que l'on voyait fatalement arriver un jour où l'autre, mais on aurait pas pensé voir cela avant au moins 2030... Alors qu'une vive polémique oppose actuellement les fans de la licence GTA après l'annonce de la sortie de GTA VI en version exclusivement dématérialisée, Sony vient de publier un communiqué ce mercredi 1er juillet 2026 , annonçant que les jeux PlayStation ne seront plus distribués sur supports physiques à compter du 1er janvier 2028 .

Face à l’évolution constante des préférences des consommateurs et du secteur du divertissement, qui délaissent les disques physiques au profit du numérique, la production de disques pour tous les nouveaux jeux sur consoles PlayStation sera arrêtée à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront disponibles uniquement en format numérique sur le PlayStation Store et chez les revendeurs

Si l'annonce à de quoi choquer les défenseurs des versions physiques, elle demeure toutefois logique, quand on sait que la dernière PS5 Pro est proposée sans lecteur de base, et que selon les chiffres du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) les ventes d'éditions physiques vont de plus en plus à reculon ces dernières années, approchant péniblement les 7% de part de marché sur consoles (contre 18% pour le dématérialisé sur consoles).

Une telle annonce du côté d'un mastodonte comme Sony fait également se poser aux joueurs une question légitime. Quid de Microsoft et de Nintendo sur leur position vis à vis du marché physique dans les prochaines années ? Et cette volonté du tout numérique va fatalement impacter le commerce du jeu vidéo, notamment pour les boutiques spécialisées comme Micromania qui devront plus que jamais vendre des Funko Pop et autre Goodies suite à la mort annoncée du marché de l'occasion, du moins du côté des jeux Sony en 2028. On pourra somme-toute encore compter sur des irréductibles comme Limited Run Games, Super Rare Games ou autres Red Art Games et Maximum Entertainment pour proposer aux joueurs des jeux vidéo en version physique, mais jusqu'à quand ?

Cette annonce fait d'ailleurs d'autant plus tâche cette semaine alors que Sony vient tout juste d'annoncer qu'il va supprimer un peu plus de 500 films du PlayStation Video, y compris les éditions achetées par les clients, suite à l'expiration des accords de licence, preuve une nouvelle fois que le dématérialisé n'est qu'un contrat de location à durée indéterminée. Et histoire de mettre un dernier clou dans le cercueil, Sony a également annoncé que le PlayStation Store de la PS3 et de la PSVita seront fermés en Juillet 2027. Sony précise toutefois que les joueurs pourront continuer à télécharger leurs contenus déjà achetés pendant une durée indéterminée après la fermeture. Dure journée ce 1er juillet pour le jeu vidéo.

Well well well how the turntables pic.twitter.com/usb6dDEEPe — NikTek (@NikTek) July 1, 2026

Important updates:



News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Source : Playstation