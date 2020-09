Filament s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de puzzles, Beard Envy devrait avoir de quoi vous contenter pour le début du mois d'octobre avec la sortie de Filament sur Nintendo Switch. Au menu : plus de 300 puzzle à base de câbles électriques à résoudre afin de faire redémarrer le vaisseau spatial Alabaster. Attendu pour le 8 octobre 2020 , nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif ainsi qu'une vidéo de présentation.

Un vaisseau spatial abandonné, un équipage disparu et une voix solitaire et mystérieuse. Résolvez des énigmes difficiles et découvrez ce qui est vraiment arrivé à l'équipage de l'Alabaster.

La vérité est là. Quelque part.

Montez à bord de The Alabaster, l'un des vaisseaux de recherche phares de The Filament Corporation, et essayez de reprendre le contrôle du vaisseau après une mystérieuse complication qui a entraîné le verrouillage du vaisseau et la disparition de l'équipage.

Avec l'aide de Juniper, le pilote du navire, qui a été touché, doit faire face à des énigmes diaboliquement difficiles qui vous pousseront à bout pour découvrir ce qui est arrivé à l'équipage et pourquoi il a disparu.

Un jeu solo avec des énigmes complexes, mais ultra-dépendantes. Relevez le défi d'aborder l'Alabastre, puis de partir.