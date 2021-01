MegaHouse dévoile sa nouvelle figurine à l'effigie de Kirby

Et si vous profitiez de 2021 pour vous offrir une belle figurine à l'effigie de Kirby ? Reprenant comme thématique la fameuse le mode Rallye Exquis du jeu Kirby Super Star, le créateur MegaHouse a enfin dévoilé sa dernière création au grand public. Avec une hauteur d'environs 18 cm, cette figurine met en avant Kirby et le Roi Dadidou en pleine course, accompagnés d'un Waddle Dee et du Chef Kawasaki, donnant à cette création un aspect dynamique très coloré.

Officiellement disponible dans le courant du mois de juillet dans les boutiques japonaises, les collectionneurs devront passer par la case import pour tenter de se procurer un exemplaire. En attendant, nous vous laissons admirer la belle sous toutes ses coutures avec les photos ci-dessous.