Fights in Tight Spaces s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

L'éditeur Super Rare Games continue de grossir son catalogue de jeux Nintendo Switch en versions physiques grâce à un nouveau partenariat signé avec Ground Shatter et Mode 7. Grâce à ce dernier, les joueurs pourront ainsi (re)découvrir Fights in Tight Spaces en cartouche. Sorti en mai dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, ce sont 3000 exemplaires qui pourront trouver acquéreur à partir du 7 décembre en précommande sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Avec des capacités en constante évolution, vous devez renforcer de nouvelles cartes, améliorer celles déjà existantes et trouver la combinaison parfaite pour vaincre vos adversaires et mettre un terme aux organisations criminelles du monde entier.

Dans une ère où l'espionnage est effectué en grande partie avec des paquets de données étudiés par des équipes de spécialistes, l'approche de la Section 11 est quelque peu plus directe. Elle gère les organisations criminelles qui vivent et opèrent en dehors des réseaux de la communication électronique. Quand le reste des services d'espionnage échoue, on appelle la Section 11.

En tant qu'agent de la Section 11, votre objectif est de trouver des solutions immédiates aux menaces naissantes... en cassant la figure à des gens, la plupart du temps.

Le jeu combine la construction de deck, le tour par tour et des séquences de combat animées dignes d'un véritable film d'action. Apprenez à équilibrer votre main, le rythme de la partie et les positions pour surmonter les obstacles et vaincre vos adversaires.

Choisissez parmi 150 cartes pour construire un deck qui correspond à votre style de jeu et à celui de vos adversaires.

Participez à des événements aléatoires, obtenez des améliorations (ou blessures) et choisissez soigneusement comment améliorer votre agent pour les combats à venir.