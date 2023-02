Fight'N Rage - Le beat'em up s'offre une version physique pour son cinquième anniversaire

Bien qu'il soit disponible uniquement depuis septembre 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le beat'em up rétro Fight'N Rage souffle en 2023 sa cinquième bougie. Pour l'occasion, SelectaPlay en collaboration avec BlitWorks Games et Seba Games Dev viennent de dévoiler l'arrivée d'une édition physique en édition limitée qui sera disponible cet été sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Cette version physique comprendra une jaquette exclusive conçue par l'artiste acclamé Ilya Kuvshinov (Cyberpunk : Edgerunners, Ghost in the Shell : SAC 2045).

Fight'N Rage est un beat'em up 2D inspiré des classiques de l'âge d'or du genre. Ce titre rétro aux allures de bande dessinée se déroule dans un futur lointain où les humains sont asservis par des mutants. Dans Fight'N Rage, vous pouvez associer des attaques et créer des combos pour améliorer considérablement votre score au cours de la partie. Jouez en solo ou en coopération locale jusqu'à 3 joueurs. Combinez compétences et tactiques pour projeter les ennemis ou affrontez d'autres joueurs ou l’IA. Explorez les niveaux et débloquez de nouveaux costumes, modes de jeu, options et ennemis jouables.