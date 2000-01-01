Fiesta Online - Le retour d’un MMORPG des années 2000 sur console moderne

Vétéran du genre MMORPG, Fiesta Online fait son arrivée sur consoles après avoir séduit des millions de joueurs sur PC. Dans un univers fantasy coloré aux influences anime, les joueurs pourront créer leur héros, choisir leur classe, affronter monstres et boss en équipe, rejoindre des guildes et progresser dans un vaste monde rempli de quêtes et d’événements. Un MMORPG accessible qui mise avant tout sur la coopération et la convivialité. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir le teaser de l'annonce ci-dessous.

Les principales caractéristiques de Fiesta Online

Choisissez votre classe :

Parcourez le monde d'Isya en incarnant l'une des six classes de personnages disponibles. Combattez au corps à corps avec le Guerrier ou le Joker, attaquez à distance avec l'Archer ou le Mage, soutenez vos alliés en tant que Prêtre, ou maîtrisez les pouvoirs de la lumière avec le Croisé.

Partez à l'aventure ensemble :

Accomplissez de nombreuses quêtes, chassez des monstres, explorez des donjons, faites progresser votre personnage et rencontrez de nouveaux compagnons au fil de vos aventures dans le monde coloré et fantastique d'Isya.

Relevez les défis des Quêtes de Royaume :

Faites équipe avec jusqu'à 20 joueurs pour affronter de redoutables créatures lors de batailles coopératives inédites et remportez de l'expérience ainsi que de précieuses récompenses.

Créez votre communauté :

Rejoignez une guilde, apprenez aux côtés d'un joueur expérimenté ou accompagnez un débutant grâce au système Maître et Apprenti, et célébrez même un mariage en jeu avec un autre aventurier.

Relevez les défis quotidiens :

Participez à des quêtes journalières pour gagner de la renommée, des bonus et de nombreuses récompenses qui vous permettront de renforcer votre personnage.