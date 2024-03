Felix the Cat - La compilation rétro du célèbre chat noir est disponible sur Nintendo Switch

Personnage de dessin animé américain de la période des films muets et apparu pour la première fois en 1919, Felix the Cat est de retour au XXIè siècle pour nous proposer un nouveau jeu vidéo sobrement intitulée Felix the Cat. Derrière ce nom se cache en réalité une compilation de deux titres initialement sortis sur NES et sur Game Boy :

Felix the Cat (Nintendo Entertainment System™)

(Nintendo Entertainment System™) Felix the Cat (Game Boy™)

Disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 24,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Le joueur incarne Felix dans une quête se déroulant dans d’étranges univers cartoon. Le sac magique de Felix, rempli de tours, offrira au joueur divers véhicules et power-ups excentriques ! Les aventures en 8-bit du félin à l’esprit vif comprennent de nouvelles améliorations de confort, dont les sauvegardes rapides et une fonction de rewind, pour le plaisir des nouveaux joueurs. ​ ​

Source : Nintendo