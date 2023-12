Fearmonium - Un nouveau Metroidvania psychédélique annoncé sur Nintendo Switch

Développé par RedblackSpade et édité sur Nintendo Switch par Ratalaika Games, Fearmonium vous propose de plonger dans un univers psychédélique où l'on incarne une phobie évoluant dans l'esprit d'un adolescent tourmenté. Proposé au prix de 12,99€ sur l'eShop et disponible à partir du 8 décembre 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Fearmonium est un metroidvania psychédélique doté d’une esthétique unique qui allie suspense et humour.

Vous incarnez une phobie qui se développe au cœur de l’esprit troublé d’un jeune adolescent nommé Max. Découvrez le monde cauchemardesque de sa conscience et explorez ses plus sombres recoins. Préparez-vous à entrer dans un univers psychologique rempli de plateformes 2D, d’ennemis inoubliables et d’aptitudes uniques, le tout avec des décors et personnages dessinés à la main.

Fearmonium pose une question importante : la peur engendre-t-elle toujours des dégâts irréparables, ou est-elle capable de changer notre vie pour le meilleur ?

Caractéristiques