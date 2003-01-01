Fear Tall Grass annoncé sur Nintendo Switch

Le studio indépendant Forgotten Bastions associé à l'éditeur Entalto Publishing viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau titre dénommé Fear Tall Grass. Derrière ce titre se case un jeu de combat de monstres en mode roguelike, dans un univers dark fantasy. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour une date encore indéterminée hormis un vague 4ème trimestre 2026, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Fear Tall Grass se déroule dans un monde ravagé par les Vilekin, des créatures maléfiques qui détruisent la civilisation. En incarnant Gray, le dernier gardien de l’Oathguard, vous devrez affronter les hautes herbes afin d’apprendre à apprivoiser ces créatures et protéger ce qu’il reste de l’humanité.

Le jeu combine la profondeur stratégique d’un autobattler au tour par tour avec le rythme intense d’un roguelike basé sur des boucles. Les déplacements sont déterminés par le lancer de dés, et après chaque victoire, vous pourrez reconquérir les terres pour obtenir des améliorations. Dans le Sanctuaire de la Lumière, vous débloquerez des améliorations permanentes pour vos futures expéditions.

Créez l’équipe parfaite pour vaincre vos ennemis et rendez-la plus puissante afin de triompher de chaque combat de Boss. Gérez vos Points de Commandement pour changer le cours de la bataille ou exploitez les affinités élémentaires afin de remplacer vos combattants au bon moment.

Caractéristiques principales