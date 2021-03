Fatum Betula : la PsOne vient hanter la Nintendo Switch

Il y a parfois des jeux étranges sur l'eShop et, assurément, Fatum Betula est de ceux-là. A mi-chemin entre un trip vidéoludique et un hommage aux vieux jeux d'horreur-aventure des années 2000, Fatum Betula est surtout un bel hommage à la PsOne. En effet, on pourrait facilement croire que Fatum Betula est sorti sur la première console de Sony : les graphismes, les menus, les commandes du jeu jusqu'au logo de présentation, tout nous ramène à la glorieuse époque de la Playstation. Pour voir un peu à quoi ressemble ce fameux Fatum Betula, retrouvez notre vidéo ci-dessous. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image...

Un grand voyage vous attend.

Bienvenue dans un monde sans passé. Fatum Betula est un jeu à l'ambiance unique mélangeant exploration et énigmes. Dans cet univers, l'avenir est dicté par un arbre magique et votre tâche est de lui trouver une nourriture adéquate. Un total de 10 fins différentes et uniques et une pléthore de secrets à découvrir. Les visuels 3D rétro stylisés sont à la fois fidèles et uniques, mélangeant le nouveau et l'ancien, le passé et le présent, avec une lueur dans le futur.

Jouable en mode téléviseur et portable.