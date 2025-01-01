FATE: Reawakened s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Initialement sorti en 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, FATE: Reawakened s'apprête à s'offrir une renaissance en version physique grâce à un partenariat entre gamigo et Limited Run Games. Les éditions seront disponibles sur PS5 et Nintendo Switch à partir du 19 juillet sur la boutique en ligne de Limited Run Games.

Revivez la série icônique FATE comme vous ne l'avez encore jamais vécue !

Revisitez la charmante ville de Grove et les royaumes par-delà la ville alors que vous vous préparez à franchir à nouveau la Porte du Donjon! La série récompensée FATE a reçu un nouveau visuel plus moderne, tout en restant fidèle au côté classique et nostalgique du donjon crawler. Affronterez-vous le destin sur votre route vers la célébrité et la fortune ?

Amélioré pour une nouvelle génération

Vivez tout ce que vous aimiez déjà dans la série FATE en haute définition. Profitez d'un meilleur compte poly, d'une lumière directionnelle en temps réel, d'occlusion ambiante, de langages additionnels avec une VO entièrement traduite, et plus encore ! Ces améliorations offrent une meilleure immersion tout en restant fidèle à ce qui fait de FATE... FATE.

Les 4 jeux, Meilleurs que dans vos souvenirs

Jouez (ou rejouez) aux 4 jeux FATE dans toute leur superbe. FATE, FATE : Undiscovered Realms, FATE : The Traitor Soul, et FATE : The Cursed King sont tous inclus dans ce lot. Peu importe votre jeu préféré, vous pourrez replonger dans tous les donjons et définir votre FATE !

Des parties uniques générées procéduralement

Testez vos talents au combat en défiant des donjons générés procéduralement ! Aucune partie ne se ressemble avec des donjons, rencontres avec des monstres et gains générés aléatoirement.