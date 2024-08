Fatal Run 2089 annoncé sur Nintendo Switch

Version réinventée du Fatal Run original d'Atari sorti en 1990 sur Atari 266 et 7800, Fatal Run 2089 s'apprête à faire son arrivée sur Nintendo Switch et supports concurrents en 2025. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu de course futuriste ci-dessous.

Alors que vous prenez le volant du véhicule de votre choix, l'urgence se fait sentir. L'intégrité de votre ARC diminue à chaque instant, mais des manœuvres habiles et une conduite audacieuse vous aideront à recharger l'appareil. Gardez le pied sur l'accélérateur et préparez vos armes, car dans ce chaos post-apocalyptique, une nouvelle force d'élite a émergé, déterminée à stopper votre progression. Le temps presse : saurez-vous apporter le salut dont le monde a désespérément besoin ? Les principales caractéristiques de Fatal Run 2089 sont les suivantes : Traversez quatre paysages différents, chacun rempli de chemins qui bifurquent, de raccourcis cachés et d'éléments explosifs qui rendent chaque course intense et imprévisible. Affrontez quatre boss redoutables, chacun doté de capacités et de tactiques uniques qui mettront à l'épreuve vos talents de pilote et pousseront votre réflexion stratégique jusqu'à ses limites. Conquérez des défis classiques de type arcade, où vous devez courir contre la montre et gérer la décomposition de l'ARC. Si vous ne parvenez pas à livrer votre charge utile à temps, vous devrez recommencer votre mission. Récupérez de l'argent pendant vos courses pour améliorer votre véhicule avec de puissantes améliorations. Ajoutez des modifications personnalisées à votre véhicule pour prendre l'avantage dans les situations les plus difficiles. Choisissez parmi sept véhicules distincts, chacun doté de performances uniques. Que vous préfériez un véhicule agile et souple ou une grosse cylindrée, c'est votre choix qui déterminera votre stratégie. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul véhicule par manche, alors choisissez judicieusement !