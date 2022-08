La franchise Fatal Fury / Garou de SNK bientôt de retour sur consoles

Après 23 ans d'absence de la scène vidéoludique, la franchise Fatal Fury / Garou s'apprête à revenir sur nos consoles modernes. Après Garou: Mark of the Wolves paru en 1999 sur Neo Geo et Dreamcast, la franchise vient de faire parler d'elle à l'occasion de l'EVO 2022 avec la finale de King of Fighters 15. Si nous n'avons pas encore d'informations sur la date de sortie de ce nouvel opus, ni les plateformes concernées, nous vous laissons tout de même découvrir le teaser de l'annonce ci-dessous.

Nous concernant il nous tarde de voir à quoi ressemblera cette future production. Nouvelle production inédite ? Compilation ? Remasterisation ? Il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience avant d'avoir les premiers éléments de réponse.

Legends never die...

After more than 20 years, FATAL FURY / GAROU is coming back!

Finally, the long awaited sequel has been green-lit!



>Check out the trailer here!https://t.co/LF4x1tgZBO#FatalFury #GAROU pic.twitter.com/yTlfcaFIXd