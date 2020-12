Fatal Fury: First Contact de retour sur Nintendo Switch

Prêts pour une bonne dose de nostalgie ? La gamme NeoGeo Pocket Color Selection sur Nintendo Switch s'est enrichie ce 23 décembre avec la sortie de Fatal Fury: First Contact sur l'eShop. Proposé au prix de 7,99€, le jeu de combat sortie en 1999, ce sera l'occasion pour les fans de la licence comme les néophytes d'incarner les légenges Terry Bogard, Geese Howard et Mai Shiranui. Vous trouverez ci-dessous le trailer officiel du jeu.

Le producteur de chez SNK Yasuyuki Oda a également profité de l'occasion pour annoncer que le trailer de The King of Fighters XV serait dévoilé début janvier 2021. Ne reste plus qu'à savoir si la Nintendo Switch sera également de la partie ou non...