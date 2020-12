Project Zero - Une surprise de prévue en 2021 pour célébrer les 20 ans de la licence ?

Connue sous le nom Project Zero en Europe, Fatal Frame est une licence de jeux d'horreurs célèbre au Japon, et qui s'apprête à fêter en 2021 sa 20ème année d'existence ! Comme chaque fin d'année, le magazine Famitsu a fait un petit tour d'horizon des développeurs pour recueillir les projets pour cette nouvelle année qui se profile. Parmi eux, il y avait justement Keisuke Kekuchi, le producteur de la licence.

C'est dans un extrait traduit par Nintendo Everything que nous apprenons que 2021 serait l'année idéale pour proposer quelques chose pour la licence, car après tout 20 ans ce n'est pas rien.

2020 a été une année où nous avons perdu l'accès à de nombreuses choses que nous considérions autrefois comme acquises. Cela m'a fait reconsidérer les choses qui me sont chères, et aborder la création de jeux avec un nouvel état d'esprit. 2021 marque également le 20e anniversaire de la série Fatal Frame, et il serait bon de le célébrer d'une manière ou d'une autre.