Fast Fusion dévoile un premier trailer sur Nintendo Switch 2

Après Fast RMX au lancement de la Nintendo Switch, Shin'en est de retour pour le lancement de la Nintendo Switch 2 avec un nouvel opus de son jeu de course futuriste, dénommé Fast Fusion. Attendu pour le 5 juin 2025 , nous vous laissons découvrir la courte cinématique, encore en non répertorié sur la page Youtube de Shin'en, qui est entrain de fuiter un peu partout à l'heure où on écrit ces lignes. Comme son prédécesseur, le titre sera proposé en version dématérialisée, à voir si une version physique sera envisagé dans les prochaines semaines ou mois après la sortie officielle de la nouvelle console de Nintendo.