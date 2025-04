Fast Fusion dévoile son petit prix de lancement sur Nintendo Switch 2

Après Fast RMX au lancement de la Nintendo Switch, Shin'en est de retour pour le lancement de la Nintendo Switch 2 avec un nouvel opus de son jeu de course futuriste, dénommé Fast Fusion. Attendu pour le 5 juin 2025 , le studio Shin'en vient d'indiquer sur son compte X qu'ils proposeront leur nouveau titre au petit prix de 14,99€ au lancement de la Nintendo Switch 2 pour pouvoir montrer ce que la Nintendo Switch 2 a dans le ventre. Ne reste plus qu'à savoir si les joueurs seront au rendez-vous le jour J. En attendant, nous vous laissons (re)découvrir le court trailer du jeu disponible depuis quelques heures.

We want that everybody can see on launch day what #NintendoSwitch2 can deliver. So we decided to set the price for #FastFusion to only 14,99€!



Available now for preorder in Nintendo eShop. pic.twitter.com/04829IuDNS