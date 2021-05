Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R met la gomme direction la Nintendo Switch

Après la série d'animation Fast & Furious : Spy Racers inspirée des films éponymes, Bandai Namco et Outright Games reviennent avec un jeu vidéo répondant au nom de Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R. De déclinant sous la forme d'un jeu de course type Mario Kart-like, nous vous laissons découvrir son trailer officiel ci-dessous. Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R est attendu en version physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans le courant du mois de novembre 2021 .

Inspiré de la série d’animation Fast & Furious : Spy Racers d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation, Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R transpose l’action intense de la série sur consoles et PC pour un passionnant tournoi de course à travers le monde. Avec des circuits à couper le souffle situés dans cinq lieux incroyables dont Los Angeles, Rio de Janeiro et le désert du Sahara. Le jeu permet aux joueurs d’utiliser des équipements d’espions de haute technologie pour prendre le dessus dans le mode Histoire du jeu et de participer à des courses en ligne en Multijoueurs, jusqu’à six joueurs, sur écran partagé.

Le réseau criminel d’élite, SH1FT3R, est de retour et c’est à l’équipe de Spy Racers de les empêcher de remporter le véhicule high-tech et invisible qui provoquera le chaos s’il tombe entre de mauvaises mains. Les joueurs pourront incarner leurs personnages préférés tel que Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray et même ceux du célèbre gang SH1FT3R, avec Shasi Dar, Moray, Rafaela Moreno et bien d’autres. Les joueurs pourront utiliser des armes d’espions tout en empruntant des raccourcis secrets. Des gammes de skins seront disponibles pour personnaliser les voitures.

Caractéristiques principales :