Fashion Dreamer - Marvelous s'essaye à la haute couture sur Nintendo Switch

Si il ne fait clairement pas parti des titres qui m'ont attiré sur Nintendo DS à l'époque, il est difficile de nier que La Maison du Style a su conquérir énormément de joueurs au fil des ans. La licence s'étant désormais mise de côté, Marvelous propose de son côté un nouveau concept avec son titre Fashion Dreamer. Dévolé lors du dernier Nintendo Direct, le titre sera disponible sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2023, et vous permettra de vous lancer dans la haute couture, de la confection au partage en ligne. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Fashion Dreamer est un jeu axé sur la créativité dans lequel les joueurs peuvent exprimer leur style unique grâce à leur avatar, appelé muse. Les joueurs peuvent créer leur propre haute couture pour leur muse, en choisissant parmi plus d'un millier de modèles disponibles qui peuvent être personnalisés pour créer un look vraiment unique. Une fois que les joueurs ont trouvé leur style, ils peuvent exposer leur dernière ligne de vêtements dans leur salle d'exposition personnalisable pour faire tourner les têtes et élever leur marque au niveau supérieur. Avec son mode multijoueur asynchrone, le monde d'Eve est habité par les Muses des joueurs du monde entier, ce qui permet aux joueurs de trouver l'inspiration ou de gagner des Likes pour leur tenue la plus emblématique pratiquement n'importe où !