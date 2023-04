FARSIDERS - L'Action-RPG de GambitGhost Studio atteint son premier pallier Kickstarter en moins de 48 heures

Le nouveau développeur GambitGhost Studio fait son entrée sur la scène vidéoludique avec le dépôt de son premier jeu vidéo FARSIDERS sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Présenté comme un nouvel Action/RPG, le titre aura le droit à une sortie sur Nintendo Switch ainsi que différents supports concurrents. Le premier pallier de 27 628 € demandé pour rendre le projet viable a été atteint en 48h à peine, et atteint les 29 367€ à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous. Vous pouvez également vous rendre sur la page Kickstarter du projet si le coeur vous en dit.

FARSIDERS est un jeu d'aventure en temps réel basé sur les légendes arthuriennes. Toute l'action se déroule dans un monde cyberpunk futuriste stylisé, riche en technologie et en magie, où le voyage dans le temps est l'un des éléments centraux de l'intrigue. Les joueurs s'aventurent dans une histoire intense pour rencontrer des héros légendaires, découvrir de nouvelles cartes de sorts, combattre et exécuter diverses techniques de combat contre des méchants historiques, et sauver le monde de cette nouvelle menace imminente.

Caractéristiques principales :