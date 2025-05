Farming Simulator : Signature Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

Après la Nintendo Switch, L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d'annoncer que sa licence Farming Simulator va également s'offrir une place sur Nintendo Switch 2 avec la sortie de Farming Simulator : Signature Edition. Attendu dans le courant de l'hiver 2025 , nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières informations de cette version.

Une expérience signature : relaxante et enrichissante

Qu’ils cultivent leurs champs, se lancent dans la sylviculture ou s’occupent d’un adorable troupeau d’animaux, les joueurs ont toujours une activité à faire. De plus, d’autres éléments tels que les chaînes de production et les projets de construction permettent de développer, façonner et faire prospérer leur empire agricole.

« Farming Simulator : Signature Edition offre de nombreuses possibilités et est, à ce jour, la manière la plus complète de vivre une simulation agricole relaxante et familiale dans l’univers de Nintendo », déclare Boris Stefan, CSO de GIANTS Software. « Nous sommes fiers que Farming Simulator soit accessible sur toutes les plateformes populaires, y compris la toute nouvelle Nintendo Switch 2 ! ».

Apprenez et maîtrisez en cultivant

Avec trois environnements situés en Amérique du Nord, Europe et Asie de l'Est, chaque joueur peut choisir son point de départ et progresser à son rythme, en alternant entre des défis et des opportunités. Avec 25 types de cultures, des champs de blé aux épinards en passant par les serres, les arbres et une grande variété d’animaux comme les moutons, les chèvres, les buffles… la vie à la ferme n’a jamais été aussi agréable !

Les passionnés de machines et les agriculteurs chevronnés apprécieront les plus de 400 engins authentiques présents dans Farming Simulator : Signature Edition, issus de 150 marques internationales prestigieuses telles que Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra ainsi qu’une nouvelle marque majeure qui sera dévoilé prochainement.