Farming Simulator Kids est disponible sur Nintendo Switch

Qui a dit que les simulations d'agriculture étaient réservées aux adultes ? GIANTS Software compte bien initié nos jeunes graines de joueurs en leur faisant découvrir Farming Simulator Kids. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et mobile, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Farming Simulator Kids initie la jeune génération au monde coloré et amusant de l'agriculture et de la nature, en les éduquant et en les divertissant dans un environnement protégé et adapté aux enfants. Convient à tous les âges et facile à jouer.

S'amuser à la ferme pour les petits

Avec ses graphismes attrayants, Farming Simulator Kids invite les jeunes joueurs à mener une vie confortable à la ferme. Les enfants explorent des sites agricoles pour faire pousser et récolter des cultures saines, ou s'occuper d'adorables animaux d'élevage comme les vaches, les poules ou les oies. Comme les gros tracteurs et autres véhicules sont indispensables, les enfants peuvent conduire une variété de machines du fabricant renommé John Deere.

Apprendre la valeur des produits

Avec ses mini-jeux allant du jardinage à la préparation de sandwichs, il y a beaucoup à faire : les agriculteurs en herbe visitent leur propre marché fermier pour apprendre la valeur des produits frais, échanger des objets, cuisiner de délicieux plats et rencontrer des personnages attachants.

Points forts