Farming Simulator Kids - Les enfants sont invités à découvrir la vie à la ferme fin mars sur Nintendo Switch

Si la licence Farming Simulator est plutôt réservée à un public de jeunes adultes et d'adultes de par sa complexité, L’éditeur et développeur GIANTS Software compte bien attirer les plus jeunes dans cette licence qui passionnent des millions de joueurs. Farming Simulator Kids est une première porte d'entrée proposée par le studio, et sera disponiblesur Nintendo Switch, smartphones et tablettes à partir du 26 mars 2023 . En attendant, nous vous laissos découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Les animaux et les personnages Farming Simulator Kids invite ses jeunes joueurs à vivre une vie confortable à la ferme, à l’abri avec une variété d'activités liées à l'agriculture. Plusieurs lieux décorés mais surtout colorés, seront également à découvrir. Avec ces premières séquences de gameplay, GIANTS Software offre un aperçu de ce qu'une journée peut être dans la vie d'un jeune agriculteur : jardiner, semer et récolter, traire les vaches, produire de délicieux produits ou encore prendre place dans le siège d'un tracteur flambant neuf John Deere. Le célèbre fabricant était impliqué dans le développement de Farming Simulator Kids dès le début. Il propose d’ailleurs une variété de ses machines emblématiques jouables pour les jeunes agriculteurs virtuels. Un livre de coloriage accompagnera la version Nintendo Switch Les précommandes et préinscriptions seront bientôt disponibles sur Nintendo Switch, dans l'App Store et sur Google Play. En exclusivité, pour les joueurs de la console familiale Nintendo, la version physique de Farming Simulator Kids est livrée avec un livre de coloriage de 12 pages, permettant aux jeunes agriculteurs de peindre des tracteurs, des chevaux, des oies et certains voisins qu'ils rencontreront et avec lesquels ils pourront interagir dans le jeu.