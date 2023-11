Farming Simulator Kids - Découvrez l'agriculture en vous amusant sur Nintendo Switch

Si l'univers de la vie de ferme, et plus précisément les tracteurs ont toujours passionné les plus jeunes, les jeux sur l'univers de la ferme sont quant à eux un peu plus délicats à prendre en main dès le plus jeune âge. Si il ne nous viendrait pas en tête de mettre un enfant sur un jeu de gestion comme Farming Simulator, l’éditeur et développeur GIANTS Software vient d'annoncer une solution alternative avec la sortie de Farming Simulator Kids. Attendu au printemps 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre permettra à la nouvelle génération de découvrir l’univers amusant et coloré de l’agriculture.

Une variété de mini-jeux, agriculture ludique Farming Simulator Kids invitera les jeunes joueurs à vivre paisiblement la vie à la ferme. Pour les éduquer et les divertir dans un environnement adapté, le gameplay de Farming Simulator Kids mettra l'accent sur l’audiovisuel, plutôt que sur les textes. Néanmoins, les voisins virtuels (dont certains sont des humanoïdes) continueront d’afficher leurs besoins et n’hésiteront pas à demander aux joueurs de récolter leurs cultures, voire même de leur préparer un délicieux sandwich. Éducation et divertissement pour les plus jeunes Les enfants pourront explorer diverses fermes pour cultiver et récolter des produits sains, ou prendre soin d’animaux tous plus adorables les uns que les autres : vaches, poules et même des oies. Les jeunes joueurs pourront prendre en main toute une variété de machines agricoles indispensables John Deere, comme des tracteurs et autres véhicules, tout en vivant des épopées agricoles ludiques et inoubliables ! Ces aventures seront récompensées par des succès et pourront être enregistrées grâce au mode créateur de vidéo.