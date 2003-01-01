Farming Simulator 26 est disponible sur Nintendo Switch

Farming Simulator 26 est désormais disponible sur Nintendo Switch et sur mobile. Dans ce tout nouvel opus, l'éditeur et développeur GIANTS Software propose de tout nouveaux défis tout en conservant une l’expérience agricole apaisante qui fait la renommée de la série, ainsi que deux nouvelles cartes et bien plus encore !

Le défi de l'agriculture

En plus de leurs récoltes, dans Farming Simulator 26, les agriculteurs en herbe sont récompensés lorsqu’ils relèvent les défis hebdomadaires ou saisonniers. En plus des tâches agricoles simples, comme les semis ou la récolte, les joueurs sont encouragés à interagir plus largement avec l'écosystème, notamment en livrant du blé au moulin à grains par exemple.

Authenticité et diversité

Avec 15 cultures différentes, des animaux de ferme et plus de 120 machines réalistes provenant de fabricants renommés (Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres), Farming Simulator 26 ne manque pas de choix !

Nouvelles chaînes de production, poids-lourds pour transporter les marchandises, bébés animaux… L’ensemble de ces éléments viennent enrichir la profondeur de jeu, le tout situé dans un environnement européen et nord-américain. Grâce à des machines équipées d’un GPS et des tutoriels en jeu améliorés, Farming Simulator 26 devient plus accessible.