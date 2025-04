Farming Simulator 16-Bit Edition - Une édition physique Mega Drive de sortie pour cette simulation rétro

Les amoureux du travail de la ferme virtuelle ont eu la chance de découvrir la licence Farming Simulator en 2008, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'aurait pu être la licence si elle était sortie une vingtaine d'années plus tôt ? C'est le concept original que vous proposent GIANTS Software et Strictly Limited avec la sortie de Farming Simulator 16-Bit Edition. Outre la version dématérialisée déjà disponible à l'achat, les joueurs peuvent également précommander le titre en édition physique sur Mega Drive, avec une cartouche fonctionnelle sur nos bonnes vieilles consoles. Le titre sera disponible en édition Classique et Deluxe, toutes deux limitées à 500 copies et disponible sur la boutique de Strictly Limited.

Cette adaptation rétro unique de Farming Simulator sera disponible en deux formats à collectionner : une édition limitée, lancée le 14 mai 2025, et une édition de luxe, qui arrivera en juillet 2025. Les deux éditions seront disponibles exclusivement sur la boutique Strictly Limited. Chaque édition Strictly Limited comprendra une cartouche verte exclusive, produite à seulement 1 000 exemplaires dans le monde. La cartouche verte est unique à la boutique Strictly Limited et ne sera pas disponible ailleurs, ce qui en fait un objet très recherché par les collectionneurs. L'édition limitée sera vendue au prix de 49,99 €, tandis que l'édition deluxe, qui comprend des éléments de collection supplémentaires, sera vendue au prix de 69,99 €. En plus des éditions exclusives aux magasins Strictly Limited, une édition séparée comportant une cartouche noire sera mise à disposition par Strictly Limited à des partenaires de vente au détail sélectionnés tels qu'Amazon pour le marché mondial et VideoGamesPlus en Amérique du Nord. Bien que le contenu du jeu reste le même, la couleur de la cartouche et l'emballage distingueront clairement la version de détail des éditions exclusives de Strictly Limited. Les amateurs de jeux rétro et les fans de la série Farming Simulator auront une occasion rare de découvrir la franchise dans un nouveau format, réimaginé avec la sensation authentique d'un jeu 16 bits classique. Les deux éditions sont entièrement compatibles avec le matériel rétro de type Mega Drive/Genesis et reflètent l'engagement continu de Strictly Limited à préserver et à célébrer la culture du jeu par le biais d'éditions physiques de haute qualité.

Source : Strictlylimitedgames