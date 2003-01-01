Farming Camp sortira fin septembre sur Nintendo Switch

Les jeux de simulation chill ont encore de beaux jours devant eux visiblement. SOEDESCO et le développeur Innerfire Studios viennent ainsi que dévoiler la date de sortie officielle de leur prochain jeu Farming Camp. Les possesseurs de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents pourront ainsi découvrir cette nouvelle aventure relaxante à partir du 24 septembre 2026 . Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Farming Camp est un jeu de gestion de ferme en solo réconfortant, où vous suivrez le parcours d'une adolescente déterminée à devenir la meilleure agricultrice de son programme. Gérez votre ferme en bonne compagnie, accomplissez des tâches pour remporter des points et découvrez la vie au camp avec une bande d'ados hauts en couleur.

Source : Nintendo