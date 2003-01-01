Farming Camp annoncé sur Nintendo Switch

SOEDESCO et le développeur Innerfire Studio viennent de dévoiler le trailer de présentation de Farming Camp, un nouveau jeu de simulation de vie à destination de la Nintendo Switch et des supports concurrents. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous, et nous restons à l'affut d'une date de sortie.

À propos du Farming Camp Chaque été, l'Evertree Farming Camp part à la recherche de son prochain Evertree Farmer, une personne prête à faire passer l'agriculture à un niveau supérieur. Rêvant d'un avenir meilleur, la jeune Alessandra participe au concours pour remporter le titre, mais elle doit d'abord affronter ses pairs et apprendre ce que signifie vraiment être un bon agriculteur. Caractéristiques principales Une ferme confortable en mode solo avec une structure de camp et des routines quotidiennes.

Un magnifique monde en 2D dessiné à la main, vu de haut, regorgeant de détails charmants.

Une galerie de personnages adolescents hauts en couleur, avec des amitiés et des dynamiques en constante évolution.

Des quêtes et une progression qui récompensent l'exploration, les efforts et la constance.

Des mini-jeux qui rythment la journée et testent différentes compétences agricoles.