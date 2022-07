Farm Manager 2022 - Gère ta ferme comme tu l'entends sur Nintendo Switch

Si la plus grande licence de simulation d'agriculture (Farming Simulator) a décidé de tourner le dos à la Nintendo Switch, d'autres veulent bien tenter de conquérir cette place vacante. C'est en tout cas ce que tente Cleversan Software avec la sortie ce 21 juillet 2022 de Farm Manager 2022 sur l'eShop de la console. Proposé au prix de 10,49€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Prépare-toi à relever un défi logistique du nouvel opus de la série vendue à plus de 120.000 exemplaires ! Dans Farm Manager 2022, en tant que gérant d'une ferme, tu devras t'occuper des récoltes, t'assurer de la satisfaction de tes employés, de la santé de tes animaux, de l'efficacité de tes machines et de la transformation de tes récoltes. Tu peux acheter plus de terrain et utiliser le matériel que tu trouves dans les bâtiments abandonnés pour agrandir ta ferme. Grâce à la nouvelle interface, plus intuitive, la gestion des employés est encore plus simple.

Dans Farm Manager 2022, tu trouveras encore plus d'espèces de plantes à faire pousser. Tu peux même te lancer dans l'agriculture biologique ! Plante du céleri, des carottes, des groseilles, des oignons, des groseilles à maquereau et bien d’autres choses. Surveille la croissance de tes plantes. Les nouvelles mécaniques te permettront de gérer automatiquement tes champs en y affectant les employés et machines disponibles.

Découvre de nombreuses machines pour faciliter le travail de la terre. Achète-les et vends-les dans le magasin. Guette les bonnes affaires parmi les véhicules d'occasion.

Dans Farm Manager 2022, tu trouveras des abeilles, des moutons, des chèvres, des poules, des dindes, des canards, des oies et des vaches. Pour la première fois, tu pourras te lancer dans la pisciculture, l’élevage d’autruches, de sangliers et de cailles.

Découvre le centre de logistique, le garage, la clinique vétérinaire et bien d’autres bâtiments ! Le centre de logistique te permettra de transporter de plus grandes quantités de ressources et de produits plus facilement et plus rapidement. Dans le garage, tes employés s’occuperont de l’entretien de tes machines agricoles. Ceux de la clinique vétérinaire prendront en charge la santé des animaux de ta ferme.

Prépare tes champs au printemps, surveille tes plantes en été, fais tes récoltes en automne et fais tes semis sous serre en hiver. La météo peut s'avérer dangereuse pour ta ferme. Les fortes pluies et la grêle pourront gêner les récoltes et l'orage pourra entraîner des incendies qui causeront de gros dégâts.

Un employé satisfait est un bon employé ! Embauche des employés permanents et saisonniers. Surveille leur satisfaction, gère leur salaire et les heures supplémentaires. Améliore leur qualification grâce à des formations. Et n'oublie pas que le repos est essentiel. Les employés mécontents risquent de partir à tout moment, mieux vaut donc prendre soin d’eux.