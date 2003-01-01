Farlands est disponible sur Nintendo Switch

Vous en avez marre de ces scénarios où vous tronquez une vie de bureau pour partir vivre une nouvelle vie à la ferme ? Qu'à cela ne tienne, JanduSoft vous propose à la place une planète entière sur laquelle labourer avec son dernier jeu Farlands. Disponible dès à présent au prix de lancement de 14,39€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À la recherche d'un changement dans votre vie, vous avez vu une offre que vous ne pouviez pas refuser ; une planète entière à prix cassé ! Un vieux rocher agricole abandonné depuis des années dans un système solaire éloigné. Alors, avec peu plus que votre vaisseau usé et votre droïde d'assistance personnel, vous décidez de vous lancer dans une nouvelle phase de votre vie dans un coin perdu de la galaxie.

Restaurez votre planète ! Coupez les mauvaises herbes, dégagez les chemins, réhabilitez les champs et réparez ce que le temps a détruit, transformez un vieux rocher agricole en une ferme prospère.

Explorez le système solaire ! Bien que votre vaisseau ait connu des jours meilleurs, il vous aidera à vous déplacer entre les différentes planètes du système, à les explorer, à collecter des ressources et à les utiliser pour améliorer votre ferme, vos outils et votre vaisseau.

Faites partie de la communauté ! Interagissez avec la poignée de personnes qui vivent encore sur les planètes du système solaire, découvrez leurs histoires et les raisons pour lesquelles elles vivent encore dans une région aussi reculée de la galaxie.

Sauvez et restaurez l'ancienne gloire du système solaire ! Une planète entière à prix cassé ? Peut-être que les choses ne seront pas aussi simples qu'elles le semblaient, et que le prix bas de cette planète avait une raison d'être...