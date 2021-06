FAR : Changing Tides - Embarquez pour un voyage inoubliable sur Nintendo Switch

Cet E3 2021 est l'occasion pour les joueurs de découvrir de nouveaux titres étrangement fascinant de par leur direction artistique. Proposé par Frontier Foundry et Okomotive, FAR : Changing Tides, présenté lors du PC Game Show fait indéniablement partie de cette catégorie de jeux. Attendu pour la fin de l'année 2021, son trailer nous confirme qu'une version Nintendo Switch est belle est bien au programme.

UN VOYAGE INOUBLIABLE

Mettez les voiles et découvrez les merveilles d'un monde inondé rempli de mystère. Traversez les ruines d'une société autrefois formidable et utilisez les pièces de son passé pour construire un avenir meilleur. Plongez dans des profondeurs inconnues à la recherche de carburant précieux et de matériel de récupération, élaborez des solutions innovantes pour surmonter des obstacles complexes et déterrez des reliques oubliées par le temps. Transportez leurs souvenirs et ne perdez pas espoir.

CAPITAINE DE VOTRE NAVIRE

Vivez l'émotion de diriger un navire unique, doté d'un esprit propre. Plus qu'un navire, c'est un ami. Ensemble, vous braverez les hautes mers, naviguerez dans de violentes tempêtes et affronterez les périls des profondeurs marines, grandissant comme un partenariat inséparable. En cours de route, vous devrez assurer le bon fonctionnement du navire en débloquant des pièces et en réparant les pannes. Plus vous voyagerez, plus vous en apprendrez sur les fascinantes complexités de votre navire.

UN MONDE CAPTIVANT

Affrontez le fantastique et le familier dans un environnement richement détaillé qui vous séduira et vous mettra au défi. Qu'il s'agisse de rivages austères clapotés par les marées, de bassins désolés dans des vallées forestières inondées ou d'enclaves submergées figées dans le temps, chaque lieu peint à la main avec amour raconte sa propre histoire incroyable.

UNE EXPÉRIENCE MÉDITATIVE

FAR : Changing Tides est une aventure relaxante, accessible et méditative que tout le monde peut apprécier. Avec ses décors exquis et élégants et sa bande-son d'une beauté envoûtante, ce jeu transcende les langues pour vous offrir une expérience passionnante, chaleureuse et motivante qui ne vous quittera plus.

UN HERITAGE EN SOLITAIRE

Plongez dans une odyssée envoûtante à nulle autre pareille. FAR : Changing Tides est le titre jumeau de FAR : Lone Sails, récompensé à plusieurs reprises en 2018. Comme le premier jeu acclamé par la critique, il englobe moult qualités et mystères à découvrir. Au centre de ce voyage évocateur et poétique se trouve l'histoire inoubliable d'un garçon et de son navire, à la recherche de réponses dans le monde entier.