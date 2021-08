FAR : Changing Tides - Le jeu d'aventure repousse sa date de sortie à début 2022 sur Nintendo Switch

Déjà aperçu lors de l'E3 2021, FAR : Changing Tides a profité de l'Indie World du 11 août 2021 pour se présenter à nouveau aux joueurs. Si l'on espérait pouvoir en profiter pour la fin de l'année 2021, les développeurs Okomotive/Frontier Foundry ont annoncé que le titre serait finalement disponible début 2022 sur Nintendo Switch.

Levez les voiles pour un nouveau voyage dans cette aventure émouvante à bord d'un navire prenant place dans l'univers postapocalyptique présenté pour la première fois dans FAR: Lone Sails. Les joueurs pourront pilote leur propre navire et explorer un vaste monde englouti par les eaux, braver de puissantes tempêtes et surmonter de nombreux obstacles dans leur périple pour trouver un nouveau foyer. Ce jeu est un voyage émotionnel et méditatif qui ne demande pas de connaître la série FAR pour être apprécié. FAR : Changing Tides sortira début 2022 sur Nintendo Switch.