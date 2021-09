Fantasy Friends : Sous L'Océan ! - Un jeu fait d'amour et d'eau fraîche enfin disponible sur Nintendo Switch

Et si pour le week-end nous options pour une expérience décontractée en compagnie des plus jeunes ? Développé par Xaloc Studios et distribué par Just for Games, Fantasy Friends : Sous L'Océan ! vous propose de vous occuper d'une écurie sous-marine et de 12 créatures aquatiques aussi mignonnes les unes que les autres. Enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et également en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Fantasy Friends : Sous l’Océan est le nouvel opus de la première série de gestion d'animaux magiques Fantasy Friends. Il s'agit de la première licence entièrement édité par Just For Games. Découvrez un tout nouveau monde sous-marin, avec de nombreuses surprises, et 12 adorables amis aquatiques dont vous devrez vous occuper ! Rencontrez une sirène très sympathique qui vous guidera dans cette aventure pétillante ! Explorez la plazza, ajoutez des décorations, obtenez des créatures marines inédites, achetez-leur de nombreux vêtements ou des jouets encore plus cool pour jouer avec, et décorez la plaza avec des objets amusants incroyables ! Profitez des mers tropicales mais n'oubliez pas de respirer... Vous êtes toujours sous l'eau ! Caractéristiques de Fantasy Friends : Sous l’Océan : D'un adorable poisson-chien à une amusante grenouille, découvrez 12 créatures aquatiques incroyables que vous adorerez câliner. Chacune aura besoin d'une nourriture spécifique que vous devrez produire.

Collectionnez des centaines de couleurs et de skins pour vos petits compagnons et partagez vos meilleurs designs avec vos amis ! Soyez le premier à trouver les plus rares !

Obtenez des accessoires sympas (chapeaux, lunettes de soleil, rubans, etc.) pour personnaliser chacun de vos animaux !

Décorez la plaza dans votre propre style avec des objets originaux !

Des événements magiques aléatoires peuvent se produire sous l'eau ! Faites attention aux alentours !

Plus vous jouez avec une créature, plus elle est heureuse... Lorsque votre lien d'amour est assez fort, votre ami magique vous récompensera grandement !

Source : Nintendo