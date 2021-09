Fantasy Friends : Sous l'Océan - Les fonds marins vous attendent pour fin septembre sur Nintendo Switch

La série Fantasy Friends vous permettant de vous occuper d'animaux virtuels s'apprête à franchir un nouveau cap ce mois-ci. Attendu sur Nintendo Switch et PC, Fantasy Friends : Sous l'Océan vient de s'offrir un nouveau trailer mettant en avant sa date de sortie officielle en version dématérialisée, mais également en version physique grâce au distributeur Just For Games. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.

Fantasy Friends : Sous l’Océan est le nouvel opus de la première série de gestion d'animaux magiques Fantasy Friends. Il s'agit de la première licence entièrement édité par Just For Games. Découvrez un tout nouveau monde sous-marin, avec de nombreuses surprises, et 12 adorables amis aquatiques dont vous devrez vous occuper ! Rencontrez une sirène très sympathique qui vous guidera dans cette aventure pétillante ! Explorez la plazza, ajoutez des décorations, obtenez des créatures marines inédites, achetez-leur de nombreux vêtements ou des jouets encore plus cool pour jouer avec, et décorez la plaza avec des objets amusants incroyables ! Profitez des mers tropicales mais n'oubliez pas de respirer... Vous êtes toujours sous l'eau !