FANTASIAN Neo Dimension annoncé sur Nintendo Switch

C'est au cours du dernier State of Play de PlayStation cette semaine que Square Enix a annoncé que FANTASIAN Neo Dimension sortirait en formats physique et numérique sur Nintendo Switch et supports concurrents. Créé par le papa de Final Fantasy, ce titre est en réalité une version améliorée de FANTASIAN sorti initialement sur Apple Arcade en 2021. Attendu pour le 5 décembre 2024, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Le père de FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, et le célèbre compositeur Nobuo Uematsureviennent avec un RPG original intitulé FANTASIAN Neo Dimension. Les joueuses et les joueurs découvriront une version améliorée de FANTASIAN, initialement sorti en 2021 sur Apple Arcade, avec des nouveautés comme des voix anglaises et japonaises et une nouvelle option de difficulté.

Dans FANTASIAN NEO DIMENSION, les joueuses et les joueurs incarneront Leo et devront retrouver ses souvenirs et résoudre l’énigme posée par une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Le jeu propose une réinterprétation originale et moderne du système de combat au tour par tour, avec une pléthore de mécaniques uniques et de combats stratégiques qui chamboulent la formule du RPG classique, et d’explorer un univers multidimensionnel vivant abrité par plus de 150 dioramas enchanteurs construits à la main.