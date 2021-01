Fallen Legion Revenants s'offre une démo sur Nintendo Switch

En attendant de pouvoir découvrir la suite de l'histoire instaurée dans Fallen Legion: Sin of an Empire et Fallen Legion: Flames of Rebellion avec Fallen Legion Revenants, NIS America nous a préparé une petite démo du jeu. Accessible dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch, cette dernière est également accompagnée d'un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, Fallen Legion Revenants est attendu pour le 19 février 2021 .

Concernant le contenu de la démo, cette dernière vous proposera de jouer à l'ensemble du chapitre 1, et vous permettra d'importer votre sauvegarde sur le jeu final. Attention cependant à ceux n'étant pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, le jeu est proposé avec un sous-titrage anglais uniquement.