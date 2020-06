Fallen Legion Revenants - Sauvez l'Humanité sur Nintendo Switch dès 2021

Faisant suite aux épisodes Fallen Legion : Sin of an Empire et Fallen Legion : Flames of Rebellion, NIS America vient de dévoiler à l'occasion de la New Game+ Expo l'arrivée d'un nouvel opus de la franchise : Fallen Legion Revenants. Attendu pour 2021 sur Nintendo Switch et PS4, nous vous laissons ci-dessous un descriptif de cet action-RPG, ainsi que le premier trailer du jeu.

À propos du jeu : Dans un monde recouvert de miasmes, un château volant est le dernier refuge pour l'humanité. Des bêtes mutées par la peste meurtrissent la terre tandis que le château de Welkin est mis en quarantaine face aux horreurs qui s’abattent ici-bas. Lucien, un politicien charismatique protégé par les murs du château, découvre un livre ancien où il apprend l’existence des « Exemplars », des armes qui peuvent se transformer en soldats doués de conscience. Il s'associe à Rowena, une revenante déterminée à trouver un moyen de revenir à la vie pour élever son fils. C’est à contrecœur que Lucien et Rowena forment un pacte afin de renverser le tyran fou contrôlant Welkin. Caractéristiques : Tisseur de Destin : Influencez les événements dans le château à travers vos différents choix et déterminez qui vit ou meurt à chaque décision que vous prenez.



NIS America oblige, une édition collector dénommée Vanguard Edition est au programme, voici son contenu :