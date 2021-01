Fallen Knight - Incarnez le descendant du chevalier Lancelot dans un jeu de plateformes futuriste sur Nintendo Switch

Que diriez-vous de suivre les aventures d'un descendant du chevalier Lancelot dans un jeu de plateforme futuriste ? Voici ce que vous propose de découvrir FairPlay Studios et PQube dans leur nouveau titre Fallen Knight. Alors que le jeu sera mis à l'honneur à l'occasion du Steam Games Festival le 3 février 2021, nous apprenons que le jeu sera également disponibles sur consoles, Nintendo Switch incluses, dans le courant de l'année . En attendant d'avoir un premier aperçu de la version dédiée à la console hybride, nous vous laissons découvrir un descriptif du jeu ci-dessous ainsi que son trailer.

L'histoire...

Fallen Knight est un conte de chevalier futuriste qui permet aux joueurs de jouer le rôle d'un descendant du grand Lancelot dans le conte du roi Arthur. Les joueurs incarneront Lancelot le 49e dans un décor futuriste et affronteront six héros ennemis uniques au passé sombre. Lancelot doit sauver sa ville d'une organisation maléfique, la Purge, qui a l'intention de révéler la "vérité" de ce qui se cache sous la ville. Son voyage ne fera pas seulement la lumière sur les secrets cachés dans l'obscurité, mais remettra également en question ce que signifie réellement être un chevalier.



Tuer ? Ou désarmer...

Choisissez de tuer ou de parer et désarmer habilement la "Purge". Faire preuve de la pitié et de l'honneur que l'on attend d'un "chevalier de la Table Ronde" vous permettra non seulement de gagner des "points d'honneur" pour améliorer vos compétences, mais aussi de trouver une autre fin à l'histoire.

Devenez inarrêtable...

Collectez et dépensez vos points d'honneur pour améliorer la santé, les capacités et les attaques de Lancelot. L'amélioration de son compteur "Colère de Dieu" permettra aux joueurs de guérir plus souvent, un élément crucial pour survivre en dehors du "mode de difficulté occasionnelle".

La "Purge" des Boss...

Vous avez eu un aperçu d'une des batailles de nos Boss avec le "Juggernaut"... Cet ennemi imposant utilise son bouclier à la fois de manière offensive et défensive pour tenter de stopper votre progression. Le vaincre est une tâche difficile, mais l'échec n'est pas une option pour Lancelot ! Gardez l'œil ouvert pour plus d'informations sur les chefs uniques de Fallen Knight dans les mois à venir !