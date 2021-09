Fallen City Brawl renait de ses cendres et sera disponible en 2022 sur Nintendo Switch

Après une tentative de financement via Kickstarter qui n'a pas su trouver preneur, Fallen City Brawl, le jeu de beat'em up signé Mike Wells était bien parti pour être rangé dans un placard. Heureusement, grâce à l'éditeur eastasiasoft, le titre est finalement remis sur les rails, et sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2022 .

Qui vivra, et qui échouera ?

Alors qu'une bataille brutale pour le contrôle du monde criminel de Fallen City fait rage, quatre étrangers unissent leurs forces pour survivre et reconquérir les rues ! Avec un loup féroce à leurs côtés, ces alliés improbables devront faire face à des situations impossibles. En cours de route, leurs motivations et leurs vies antérieures se heurteront, mettant à l'épreuve leur loyauté et leurs aptitudes au combat. Ce n'est qu'en s'unissant qu'ils pourront atteindre l'épreuve de force finale qui décidera qui vivra et qui tombera.

Inspiré des beat'em up d'arcade de la fin des années 80 et du début des années 90, Fallen City Brawl est une histoire d'ambition et de vengeance racontée à travers une action intense en pixel art à défilement latéral. D'énormes sprites et des arrière-plans animés donnent vie aux rues de la ville, tandis que les mécanismes de combat offrent une profondeur peu commune avec des combos destructeurs, des contres, des lancers aériens, des grappins, des parades, des coups spéciaux et des supers "RIOT" ! Des scènes animées et une bande-son puissante du célèbre compositeur Daniel Lindholm donnent le ton de la pagaille urbaine, jouable en solo ou avec des amis en coopération locale !