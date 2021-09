Fallen Angel viendra jouer sa symphonie sanglante cet automne

Quand du Pixel-art rencontre un ange déchu, cela donne Fallen Angel, une "symphonie" composée par Matrioshka Games, des développeurs indépendants américains. Fallen Angel est un jeu d'action RPG dans lequel vous devrez vous frayer un chemin au travers des hordes d'anges désirants à tout prix vous arrêter dans votre quête pour tuer les archanges. Se voulant à la fois impitoyable mais jouissif, le jeu mise tout sur son système de combat et son univers comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Sans date de sortie précise, Fallen Angel sera disponible sur Nintendo Switch cet automne . Succomberez-vous aux enfers ?

Fallen Angel est une symphonie de pixel-art se composant autour d'un jeu d'action démoniaque. Fallen Angel est un excellent action RPG en 2D proposant des combats rapides, une multitude d'objets et d'armes riches en lore et une progression de personnage très fun vers votre style de combat préféré. Inspirée d'un apocryphe biblique dans un style résolument moderne, cette histoire vous fera voyager dans de nombreux royaumes célestes aussi fascinants que variés. Lucifer ne va pas juste tailler ses ennemis en pièces entre des portes dorées et une chorale d'anges, mais plutôt dans des constructions high-tech, des plaines toute terrestres, des îles flottantes qui le sont moins et bien d'autres environnements. Chaque archange aura une forte influence thématique sur les environnements et les créatures que le joueur rencontrera au sein de chaque royaume.





