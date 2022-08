Fall of Porcupine - Suivez l'histoire d'un médecin débutant sur Nintendo Switch

Nouveau titre s'orientant vers les travailleurs de la santé, Fall of Porcupine est une nouvelle création indépendante signée BUNTSPECHT.GAMES attendue dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Abordant avec délicatesse des sujets difficiles tout en insistant sur l'importance de l'amitié, Fall of Porcupine raconte une histoire émouvante du point de vue d'un médecin débutant dans un monde illustré avec amour. Finley est un nouveau visage dans la ville de Porcupine, et les joueurs doivent guider le médecin, qui a les oreilles qui traînent, à travers ses premières semaines d'internat en médecine. À première vue, la petite ville de Porcupine est un endroit pittoresque et amical où tout le monde se connaît et se salue chaleureusement. Cependant, après y avoir vécu un certain temps, il est clair que tout le monde n'est pas aussi honnête qu'il n'y paraît. Comme si cela n'était pas assez dévastateur, Finley sera confrontée à un tout autre dilemme : la collision entre le travail et la vie quotidienne - un reflet d'un problème malsain et systémique dans le secteur des soins de santé en général.

Avec ses mini-jeux amusants, ses plateformes élégantes et ses choix de dialogues, Fall of Porcupine raconte une histoire sincère et pleine d'entrain sur l'amitié, le sacrifice de soi et l'amour de soi. Finley doit courir, sauter et planer à travers la ville de Porcupine, tout en diagnostiquant les maladies des habitants et en faisant un rapport au médecin en chef, qui est loin d'être gentil ou coopératif. Explorez la périphérie de la ville, passez du temps avec vos amis et découvrez les secrets qui entourent Porcupine.

Caractéristiques principales de Fall of Porcupine :