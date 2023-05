Fall of Porcupine s'offre un nouveau trailer et une démo sur Nintendo Switch

Attendu pour la fin du printemps 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Fall of Porcupine vous propose de vivre une aventure narrative dans les bottes de Finley, nouveau médecin dans la ville de Porcupine. Le dernier trailer du jeu proposé par Critical Rabbit et Assemble Entertainment vous permettra d'en apprendre davantage sur le titre. Fall of Porcupine sera officiellement disponible à partir du 15 juin 2023 , et une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop.

Changer de travail peut être stressant, surtout quand on s'apprête à devenir médecin ! Accompagnez Finley dans son aventure narrative originale et faites vos premiers pas dans un nouveau monde palpitant. Ensemble, profitez des derniers jours de l'été dans « Last Days of Summer » avant que la nouvelle saison sème la zizanie dans la ville endormie de Porcupine.

FONCTIONNALITÉS

Explorez un monde magnifique et diversifié

Il y a beaucoup à découvrir non seulement dans l'ancien hôpital, mais aussi dans la petite ville de Porcupine elle-même. Prenez le temps de rencontrer les villageois et de boire une bière avec eux dans le pub local, ou faites une excursion dans la forêt voisine, où se cachent de mystérieuses ruines de château.

Apprenez à connaître les personnages passionnants

Le médecin-chef émoussé, l'infirmière désintéressée, les amis intelligents de Finley et de nombreux autres habitants peuplent la petite ville de Porcupine. Engagez avec eux des dialogues drôles, profonds et parfois sérieux, dans lesquels vous pourrez choisir vos réponses et influencer votre relation avec eux.

Démontrez vos compétences et votre empathie

Vous n'avez même pas le temps de regarder l'horloge car vos patients attendent ! Cherchez ce qui ne va pas chez eux à travers vos conversations et traitez-les dans différents mini-jeux qui vous mettent au défi en termes de logique, de rapidité et d'habileté. Et surtout, résistez au stress lorsque le médecin-chef strict remet encore une fois vos connaissances en question.

Découvrez de sombres secrets

À première vue, la petite ville est un endroit chaleureux et amical où tout le monde se connaît et se salue. Mais si vous y vivez pendant un certain temps, vous vous rendrez compte que tout le monde n'est pas aussi honnête qu'il le prétend et que des ombres se cachent au loin. Soyez sur vos gardes !

L'automne approche

FALL OF PORCUPINE est une aventure narrative unique : un choc entre la vie professionnelle et la vie quotidienne, et une réflexion sur notre système de santé déséquilibré.