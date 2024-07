Faith The Unholy Trinity s'offre une version physique pour Halloween

Fangamer, le développeur indépendant Airdorf Games, l'éditeur New Blood Interactive et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un nouveau partenariat pour proposer aux joueurs une édition physique du jeu d'horreur au look rétro FAITH : The Unholy Trinity. Attendu pour le 25 octobre 2024 , nous vous laissons découvrir un aperçu du jeu ci-dessous.

À propos de FAITH : The Unholy Trinity : FAITH : The Unholy Trinity est un jeu d'horreur en pixel art créé par Airdorf. Utilisez votre crucifix sacré pour effectuer des exorcismes, repousser les cultistes possédés et purifier des objets hantés. Découvrez un monde de terreur, d'isolement et de mystère en explorant des forêts hantées, des églises abandonnées et les sanctuaires intérieurs d'un culte satanique. « Je dois finir ce que j'ai commencé. » Ce que vous êtes sur le point de faire n'a pas été approuvé par le Vatican. En tant que jeune prêtre, luttez contre des démons, des cultistes fous et votre propre foi vacillante dans ce jeu d'horreur en pixel art inspiré de l'ère du jeu classique 8-bit et de la « panique satanique » des années 1980. Le 21 septembre 1986 : Deux prêtres arrivent chez la famille Martin dans une région rurale du Connecticut pour enquêter sur un cas apparent de possession démoniaque. Seules deux personnes quitteraient la maison vivante.