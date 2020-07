Faeria dévoile ses cartes sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amoureux de jeux de cartes et de stratégie, le développeur Abrakam devrait avoir de quoi vous contenter. Dans un communiqué de presse paru ce jour, nous apprenons que Faeria sera disponible sur Nintendo Switch et Xbox One à compter du 13 août au prix de 19,99€. Proposé en cross-play, les joueurs Nintendo Switch pourront également obtenir gratuitement 5 packs de contenu si ils achètent le jeu dans les 30 jours suivant sa sortie, soit un total de 46,95€ de DLC offerts. En attendant d'avoir le jeu entre les mains, nous vous laissons découvrir son trailer d'annonce ci-dessous.

Encensé pour son univers fantastique visuellement époustouflant, Faeria vous invite à partir en quête d’adversaires à affronter sur un plateau interactif, qui évolue en fonction de vos décisions et des cartes jouées. Concevez des decks palpitants et façonnez le champ de bataille ; dressez des montagnes, faites pousser des forêts, creusez des lacs ou manipulez les sables du désert, puis plongez au cœur de combats épiques pour surpasser et vaincre votre adversaire.

En gage de remerciement, les joueurs Nintendo Switch qui acquerront le jeu principal dans les 30 jours suivant sa sortie recevront gratuitement 5 packs de contenus ; Premium Edition DLC, All Avatars DLC, All Cardbacks DLC, All Orbs DLC et All Wells DLC. La valeur globale de ces packs de DLC achetés séparément s’élève à 46,95 $/46,95 €/46,95 £.