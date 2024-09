Fabledom - Votre nouveau jeu de construction intuitif vous attend sur Nintendo Switch

Avis aux grands bâtisseurs, le jeu de constructions intuitif et accessible Fabledom est enfin de sortie sur Nintendo Switch en dématérialisé, mais aussi en version physique. Votre rôle en tant que souverain sera alors de bâtir votre royaume, le faire prospérer, entretenir de bonnes relations avec vos voisins, et suivre de près la vie de vos citoyens. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Bienvenue, Votre Altesse ! De vastes terres n'attendent qu’à être colonisées par vos hommes.

Fabledom est un jeu de construction de ville accessible et intuitif : pas besoin de feuilles Excel ni d’optimisation pour construire votre royaume !

Dans un monde étrange où les rêves deviennent réalité, assistez à la croissance de votre village. Suivez le quotidien de vos citoyens et observez vos relations avec les empires voisins naître et faner.

Collectez des ressources et façonnez votre colonie

Trouvez la terre promise, installez-vous et prospérez !

Vous devrez vous servir de toutes les ressources disponibles pour agrandir votre ville et prospérer. Construisez et façonnez une ville digne de vos futurs citoyens !

Un jeu doux et décontracté dans un monde de conte de fées

Découvrez un monde de conte de fées rempli de géants, de sorcières, de cochons volants et de secrets cachés. Explorez chaque recoin de ce monde magique !

Trouvez-vous un roi ou une reine

Votre façon de jouer sera fortement influencée par l'aspect romantique du jeu. L’accent mis par Fabledom sur l’amour et la candeur offre des mécaniques de construction de ville novatrices.

Des contes pleins d’échanges, de conflits et d’alliances

Définissez votre économie et échangez des ressources rares pour étendre et développer votre empire. Fabledom propose de nombreuses façons d'interagir avec les autres royaumes. La diplomatie dont vous ferez preuve façonnera vos progrès.

Montez une armée et choisissez votre héros pour protéger et conquérir

Choisissez votre champion, construisez votre ville et défendez votre royaume contre vos vils voisins et ennemis