Fable à l'étude pour une sortie sur Nintendo Switch 2

Si vous avez suivi ce 22 janvier le Developer_Direct de Xbox, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce de Fable, qui sortira cet automne sur Xbox Series, PC et sur PS5. Si le reboot de la licence proposé par Playground Games n'est pas dans la tête des joueurs de Nintendo pour une sortie sur Nintendo Switch 2, Jez Corden de Windows Central s'est laissé à quelques commentaires sur les réseaux sociaux, disant que l'idée d'une version Nintendo Switch 2 n'était pas impossible.

On m'a dit que Fable 2 pour Nintendo Switch n'est pas encore confirmé à 100%, mais que c'est à l'étude pour l'avenir.

Il y a encore 2 jours on n'aurait pas parié un kopeck sur la sortie de Fable sur PS5 en même temps que sur Xbox et PC, mais étant donné que de plus en plus de titres Xbox s'expatrient sur PS5, pourquoi ne pas se laisser aller à rêver de retrouver Fable sur Switch 2 ? Et quitte à rêver, pourquoi ne pas espérer voir débarquer la trilogie originale en attendant le printemps ? En attendant plus d'informations sur le sujet, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer en date de Fable.