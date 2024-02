F4F - La Tablette Sheikah de Breath of the Wild est disponible en précommande

Vous pensiez que F4F était venu a bout de vos derniers deniers économisés avec la mise en vente de Daruk, le dernier des 4 Prodiges de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ? Grossière erreur ! Alors que les porte-monnaie commencent à peine à se renflouer, F4F vient tout juste d'annoncer sa dernière création : une figurine représentant la Tablette Sheikah. Présentée dans son socle, la tablette sera proposée en deux éditions : la Classique et l'Exclusive (avec éclairage Led incorporé). Exit le PVC utilisé pour les figurines des Prodiges, nous retournons ici sur l'utilisation de la bonne vieille résine, ce qui induit un tarif relativement élevé. Comptez ainsi 479,99$ pour l'édition Classique, et 557,99$ pour l'édition Exclusive (hors frais de port). Les précommandes sont dès à présent ouvertes pour ceux qui le souhaitent sur la boutique en ligne de F4F.

Source : First4figures